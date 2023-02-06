Белоцерковская приговорена к 9 годам колонии за дискредитацию ВС РФ

Признанный иноагентом блогер Вероника Белоцерковская заочно приговорена к девяти годам лишения свободы.

6 февраля московский Басманный суд вынес приговор в отношении блогера-иноагента Вероники Белоцерковской, которая признана виновной в умышленном распространении дезинформации о российской армии, которая порочит честь вооружённых сил России. Согласно тексту приговора, Белоцерковская приговорена к девяти годам колонии в заочном режиме.

Также Басманный суд Москва запретил Веронике Белоцерковской вести интернет-блоги в течение пяти лет после её освобождения из мест лишения свободы.