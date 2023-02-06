Гришечкин госпитализирован в больницу с инфарктом

Известный актер Вячеслав Гришечкин попал в больницу с подозрением на инфаркт миокарда.

Актер Вячеслав Гришечкин попал в больницу с подозрением на инфаркт.

У знаменитости были проблемы с речью, по этой причине рассказать о своем состоянии он смог только тогда, когда его выписали из больницы.

На больничной койке артист пробыл 15 дней, о чем сообщает издание "МК".

Гришечкин рассказал, что в область левого легкого ему вставили стент. Вячеслав счастлив от того, что речь вернулась к нему.