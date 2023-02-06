В Турции и Сирии в результате землетрясения сильно пострадало культурное наследие

В Турции частично обрушился замок Газиантеп, а в Сирии пострадала Цитадель Алеппо во время серии землетрясений в понедельник, 6 февраля.

Землетрясение, которое потрясло Ближний Восток в понедельник утром, по предварительным данным, повредило некоторые ключевые памятники исторического наследия.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции недалеко от города Газиантеп сегодня на рассвете.

В Сирии Главное управление наследия и музеев сообщает, что Цитадель Алеппо, «объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, была повреждена землетрясением».

Группа специалистов была отправлена «для осмотра места и оценки ущерба», рассказал Хаммам Саад, генеральный директор Сирийского управления музеев, туристических достопримечательностей и наследия.