Пригожин вызвал Зеленского на воздушную дуэль с призом в виде Артемовска

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пригласил Владимира Зеленского принять участие в дуэли на истребителях.

Вечером 6 февраля основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал видеозапись, на которой он пилотирует истребитель. В записи видео Пригожин обращается к Владимиру Зеленскому, предлагая ему провести дуэль на истребителях Су-29, которые стоят на вооружении в Украине.

По словам Евгения Пригожина, если Зеленский победит, то Украина может оставить себе Артемовск. В противном случае российские войска намерены проводить наступление вплоть до Днепра.