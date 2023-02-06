TotalEnergies создаст захоронения CO2 в Северном море на 5 Мт в год

Энергетический гигант TotalEnergies объявил в понедельник, что он выиграл тендеры в Дании на изучение возможности захоронения CO2 на глубине более двух километров под Северным морем, с конечной целью в 5 миллионов тонн (Мт) в год к 2030 году.

Регион Северного моря имеет большое количество отработанных нефтяных и газовых месторождений и по оценке европейских экспертов подходит для захоронения такого типа отходов.

Прек TotalEnergies охватывает территорию площадью более 2000 км2, примерно в 250 км от западного побережья Дании.

По инфорамции французской группы, этот район включает газовые месторождения Harald, которыми управляет TotalEnergies, а также солевой водоносный горизонт.

