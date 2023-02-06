Пригожин вызвал Зеленского на воздушную дуэль, поставив ультиматум по Артемовску

Евгений Пригожин записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, предложив политику поучаствовать в дуэли на истребителях.

В понедельник российский бизнесмен и создатель ЧВК "Wagner Group" Евгений Пригожин обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что предлагает президенту Украины встретиться в воздушном бою 7 февраля. По словам Пригожина, вместе с Зеленским они могут сразиться с помощью истребителей МиГ-29.

Также Евгений Пригожин отметил, что в случае своего поражения Россия готова уступить Украине Артемовск, а если Владимир Зеленский проиграет, то войска РФ будут идти с боем до Днепра включительно.