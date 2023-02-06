В Египте троих тиктокеров арестовали за «терроризм» из-за ролика в сети

Специальный египетский суд продлил срок содержания под стражей троих тиктокеров и профсоюзного активиста, обвинив их в «терроризме» из-за онлайн-зарисовок, сообщил в понедельник (6 февраля) один из их адвокатов.

Трое актеров, у которых в совокупности более миллиона подписчиков, остаются под арестом за «принадлежность к террористической организации, финансирование терроризма, неправомерное использование социальных сетей и распространение ложной информации».

В январе тиктокеры опубликовали видео, в котором рассказана история женщины, навещающей своего жениха в тюрьме.

Египет, самая густонаселенная из арабских стран с населением 104,5 миллиона человек, насчитывает, по данным правозащитников, более 60 тысяч узников совести. Ранее правозащитники не раз критиковали условия содержания в египетских тюрьмах.

