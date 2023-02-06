Пригожин в кабине военного самолета записал видеообращение к Зеленскому и предложил дуэль в небе

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала видеокадры, на которых Евгений Пригожин, сидя в кабине пилотов, обратился к Владимиру Зеленскому, предложив дуэль в небе за город Бахмут.

На видео Пригожин записывает обращение во время посадки военного самолета, пишет MK.RU.

Обращаясь к президенту Украины, он заявил: «Владимир Саныч, приземлились. Отбомбились по Бахмуту».

Далее он предложил Зеленскому тоже сесть в самолет и назавтра встретиться в небе. «Если ваша возьмет, то забирайте Артемовск», - предложил бизнесмен.

В ином случае «…пойдем до Днепра», отметил он.

В своем предыдущем обращении к украинскому президенту основатель ЧВК «Вагнер» просил не отводить войска от Бахмута, а бороться до самого конца.