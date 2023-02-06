Верховная Рада признала ЧВК «Вагнер» преступной организацией

6 февраля украинская Верховная Рада проголосовала за признание преступной организацией российское воинское подразделение "Группа Вагнера".

Вечером понедельника пресс-служба Верховной рады Украины сообщила, что парламентарии проголосовали за признание российской частной военной кампании Wagner Group организацией преступного характера. Ранее Министерство финансов Соединённых Штатов также признало ЧВК "Вагнер" преступной организацией транснационального уровня.

Примечательно, что сегодня глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, вызвав его на воздушную дуэль за право контролировать Артемовск.