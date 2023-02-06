Dell объявила о сокращении 6650 рабочих мест по всему миру

Руководители группы указали на падение спроса на ПК на фоне высокой инфляции и роста процентных ставок в США и остальном мире.

Американский производитель компьютеров Dell в понедельник объявил о сокращении 5% своей глобальной рабочей силы, или около 6650 должностей, став последней технологической группой, объявившей о широкомасштабном социальном плане.

«Что мы действительно знаем, так это то, что рыночные условия продолжают ухудшаться, а будущее неопределенно», — сказал в служебной записке для сотрудников один из главных операционных директоров Dell Джефф Кларк.

«Меры, которые мы предприняли для предотвращения последствий рецессии уже недостаточны», — добавил он.

В начале прошлого года в группе Раунд-Рок (Техас) работало 133 000 сотрудников, почти треть из них проживала в Соединенных Штатах.



