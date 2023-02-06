«Последнее поколение» снова вышло на большие дороги в Германии

Активисты движения в защиту климата «Последнее поколение» в понедельник заблокировали улицы в нескольких городах Германии.

В понедельник акции прошли в Берлине, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге, Пассау и в Тюрингии. В результате деструктивных действий в некоторых местах образовались пробки.

Несколько активистов приклеили себя скотчем на съездах с автомагистралей A100 и A115 возле выставочного центра в Берлине.

В результате акции произошли стычки с водителями, которые больше не собираются мириться с «климатическими хулиганами».

В 2022 году «Последнее поколение» стало фигурантом целого ряда уголовных дел в Германии в том числе по обвинениям в экстремизме.

