Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса уже в 5-ой части картины

Известный актер Харрисон Форд согласился играть роль археолога-исследователя Индианы Джонса в пятой части картины. Звезда экрана объснил свое решение.

80-летний актер Харрисон Форд без колебаний согласился на роль археолога-исследователя Индианы Джонса в продолжении известной картины.

Звезда экрана признался, что всегда хотел вернуться к этой роли, чтобы увидеть как Джонс заканчивает свою карьеру и уходит на заслуженный отдых.

Главную роль в "Индиане Джонсе" Форд играет с 1981 года.