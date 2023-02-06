Землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера произошло в Казахстане
2023-02-06 17:07
Ряд российских СМИ сообщили о мощных подземных толчках в некоторых регионах Казахстана.
В понедельник вечером стало известно, что между Шымкентом и Туркестаном было зарегистрировано землетрясение мощностью в 5,4 баллов, а в самом Шымкенте зафиксировали землетрясение в 2 балла по шкале Рихтера. Известно, что подземные толчки также фиксировались в городе Батуми на территории Грузии.
По данным ряда зарубежных информагентств, ночью в Турции произошла серия землетрясений, самое мощное из которых было почти восьмибалльным. Жертвами землетрясений в Турции стали 1121 человек, ещё 403 умерли в Сирии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей