Гузеева обматерила соотечественников за то, что те сравнили ее с Пугачевой

После того как Лариса Гузеева покинула РФ, некоторые россияне стравнили ее с Аллой Пугачевой. Актриса оскорбилась и обматерила обидчиков.

Не так давно актриса и ведущая Лариса Гузеева покинула РФ, отправившись в Израиль, после чего фолловеры сравнили ее с певицей Аллой Пугачевой, которая пребывает в израильском государстве уже на протяжении долгого времени, о чем сообщает KP.ru.

Информация о том, что Гузеева навсегда уехала из родной страны, была развеяна самой звездой экрана, рассказавшей, что она находится в отпуске.

Обвинения в предательстве знаменитость не оставила без внимания, обматерив тех, кто собирает сплетни.