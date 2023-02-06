Норвегия поможет Украине пятилетним кредитом в 6,8 млрд евро

Один из крупнейших бенефициаров кризиса цен на нефть и газ Норвегия, объявила о многомиллиардном пакете помощи для Украины.

Норвегия предоставит Киеве 75 млрд крон (около 6,8 млрд евро) в течение пяти лет, заявил в понедельник премьер-министр Йонас Гар Стёре.

15 миллиардов крон ежегодно должны поступать в равной степени на гуманитарную и военную помощь. В прошлом году Норвегия поддержала Украину десятью миллиардами крон.

Гар Стёре заявил, что Норвегия будет использовать часть своих доходов от нефти для нового пакета помощи. Он надеется на поддержку большинства в парламенте.

«Поддержка Украины означает поддержку народа, находящегося в состоянии войны, но это также поддержка нашей базовой безопасности», — сказал Гар Стёре.

Норвегия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа в Европе.

