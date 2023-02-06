Рогозин вернулся в зону СВО на Донбасс впервые после ранения

Дмитрий Рогозин утверждает, что вернулся в зону боевых действий на территории Донбасса.

6 декабря бывший генеральный директор российской корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин опубликовал видеоролик, в котором сообщил, что он вернулся в зону проведения специальной военной операции на территории республик Донбасса впервые после того, как был ранен вооружёнными силами Украины.

21 декабря Рогозин отдыхал в кафе "Шеш-Беш" на территории Донецка, которое было обстреляно подразделениями ВСУ, в результате чего скончались два человека. Сам Дмитрий Рогозин получил осколочное ранение позвоночника и позднее был прооперирован в Москве. Также контузию получила супруга Рогозина.