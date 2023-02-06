Германия ожидает пика наплыва беженцев и готовит саммит по их проблематике
2023-02-06 17:19
Саммит беженцев, объявленный федеральным министром внутренних дел Нэнси Файзер, должен быть организован в конце февраля или начале марта.
Встреча с представителями муниципальных зонтичных организаций и конференция министров внутренних дел должны состояться в течение ближайших двух-трех недель, заявил в понедельник пресс-секретарь министерства Максимилиан Калл.
Во многих местах не хватает доступного жилья, детских садов и учителей для курсов немецкого языка.
Уход за украинскими беженцами, ищущими защиты, является серьезной проблемой для местных властей, отметил источник.
Опубликовано: Тарас Медведев