Германия ожидает пика наплыва беженцев и готовит саммит по их проблематике

Саммит беженцев, объявленный федеральным министром внутренних дел Нэнси Файзер, должен быть организован в конце февраля или начале марта.

Встреча с представителями муниципальных зонтичных организаций и конференция министров внутренних дел должны состояться в течение ближайших двух-трех недель, заявил в понедельник пресс-секретарь министерства Максимилиан Калл.

Во многих местах не хватает доступного жилья, детских садов и учителей для курсов немецкого языка.

Уход за украинскими беженцами, ищущими защиты, является серьезной проблемой для местных властей, отметил источник.