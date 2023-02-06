Масштабный сбой произошёл во всех сервисах «Яндекса»

6 февраля пользователи портала "Яндекс" сообщили о масштабном сбое в работе ресурса.

В понедельник вечером пользователи российского интернет-ресурса "Яндекс" сообщили, что большинство сервисов данного портала оказались недоступны в результате сбоя. В числе недоступных оказались "Поиск", "Музыка", "Кинопоиск", "Яндекс.Станция", "Карты" и сервис "Дзен", ранее выкупленный медиахолдингом "Вконтакте".

К моменту написания публикации в 17:26 по московскому времени все сервисы сайта "Яндекс" возобновили свою работу и функционируют стабильно.