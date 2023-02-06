Олешко рассказал, почему поссорился со Спартаком Мишулиным
2023-02-06 17:24
Известный актер Александр Олешко вспомнил о своем конфликте со Спартаком Мишулиным.
46-летний актер Александр Мишулин вспомнил, как серьезно повздорил со своим старшим коллегой Спартаком Мишулиным, который хотел ему передать роль Карлсона, которую играл на протяжении 40 лет.
Мишулин готов был провести для молодого артиста индивидуальные репетиции.
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Олешко ответил отказом, понимая, что лучше Мишулина ему Карлсона не сыграть.
После этого Спартак Васильевич стал сильно кричать, обозвав Олешко круглым дураком.
Позже звезды встретились на одной сцене и даже шутили друг на другом.
Опубликовано: Наталья Гончарова