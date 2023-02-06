Олешко рассказал, почему поссорился со Спартаком Мишулиным

Олешко ответил отказом, понимая, что лучше Мишулина ему Карлсона не сыграть.

После этого Спартак Васильевич стал сильно кричать, обозвав Олешко круглым дураком.

Позже звезды встретились на одной сцене и даже шутили друг на другом.