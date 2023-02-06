Путин поговорил по телефону с Эрдоганом о землетрясениях в Турции

2023-02-06 17:38

Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Тайипом Эрдоганом, предложив ему помощь в ликвидации последствий землетрясений в турецком государстве.

Вечером 6 февраля пресс-служба московского Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл переговоры с Тайипом Эрдоганом, выразив ему соболезнования в связи с гибелью граждан Турции от последствий землетрясений.

В ходе беседы Путин предложил Эрдогану помощь российских спасателей в ликвидации последствий катаклизмов.

По словам кремлёвской пресс-службы, Тайип Эрдоган принял предложение Владимира Путина, распорядившись профильным ведомствам Турции принять помощь России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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