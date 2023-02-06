Путин поговорил по телефону с Эрдоганом о землетрясениях в Турции
2023-02-06 17:38
Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Тайипом Эрдоганом, предложив ему помощь в ликвидации последствий землетрясений в турецком государстве.
Вечером 6 февраля пресс-служба московского Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл переговоры с Тайипом Эрдоганом, выразив ему соболезнования в связи с гибелью граждан Турции от последствий землетрясений.
В ходе беседы Путин предложил Эрдогану помощь российских спасателей в ликвидации последствий катаклизмов.
По словам кремлёвской пресс-службы, Тайип Эрдоган принял предложение Владимира Путина, распорядившись профильным ведомствам Турции принять помощь России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей