Норвегия будет выделять Киеву $1,5 млрд ежегодно в течение пяти лет

Правительство Норвегии утвердило план по оказанию ежегодной финансовой помощи Украине.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре публично заявил, что администрация Осло намеревается предоставлять правительству Украины 15 миллиардов норвежских крон ежегодно в течение пяти лет.

Данная сумма эквивалентна 1,5 миллиардам долларов США. Стёре также заявил, что власти России должны рассматривать решение норвежского правительства как сигнал о нежелании Запада мириться с проведением спецоперации на территории Украины.