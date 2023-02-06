Сакс: Путин предупреждал США о возможности начала СВО в Украине
2023-02-06 17:51
Американский экономист Джеффри Сакс утверждает, что Владимир Путин предупреждал правительство США о недопустимости накачивания Украины западным оружием.
6 февраля политолог-экономист Джеффри Сакс публично заявил, что в 2021 году Владимир Путин предупреждал Джо Байдена о недопустимости расширения Североатлантического альянса, в частности за счёт вступления Украины в блок НАТО.
По мнению Сакса, в США знали, что в случае продолжения поставок вооружений Киеву Россия может начать спецоперацию в регионе.
Также Джеффри Сакс отметил, что в 2014 году американские спецагенты свергли правительство Виктора Януковича в Украине, установив подконтрольных себе политиков во главе Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей