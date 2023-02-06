Минздрав Сирии сообщил о 461 погибшем в результате землетрясения
2023-02-06 17:55
Сирийское Министерство здравоохранения раскрыло актуальные данные о количестве погибших в стране по итогам мощных подземных толчков.
Вечером 6 февраля Минздрав Сирии сообщил, что количество погибших в стране в результате серии мощных землетрясений увеличилось до 461 человека.
Ранее в ведомстве утверждали, что на территории страны найдены тела 403 трёх погибших. Также Министерство здравоохранения Турции рассказало о гибели 1498 человек по итогам землетрясений, ставшими мощнейшими с 1939 года.
Владимир Путин предложил Тайипу Эрдогану направить российских спасателей в Турцию для оказания помощи в извлечении раненых из-под завалов.
Эрдоган принял предложение Путина, распорядившись, чтобы местное МЧС приняло помощь российских специалистов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей