В Турции объявили неделю школьных каникул из-за землетрясений

Минобразования Турции приняло решение о введении недельных школьных каникул из-за мощных подземных толчков в стране.

Вечером понедельника глава Министерства образования Турции Махмут Озер сообщил, что ведомство приняло решение о введении недели школьных каникул для всех учащихся страны в связи с серией землетрясений, которые начались рано утром 6 февраля и повторяются до сих пор в виде афтершоков. Жертвами землетрясений стали 1498 человек.

По данным Тайипа Эрдогана, одно из произошедших в Турции землетрясений было зарегистрировано с магнитудой в 7,8 баллов, став самым мощным с 1939 года.