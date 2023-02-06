Агенты СБУ задержали чиновника за передачу разведданных войскам России

Служба безопасности Украины сообщила о задержании местного политика, который якобы передавал российским войскам сведения о будущих наступлениях ВСУ.

Пресс-релиз Службы безопасности Украины от 06.02.23 уведомляет, что сотрудники ведомства произвели задержание местного чиновника, который был уличён в акте государственной измены и систематически информировал представителей армии России о будущих наступательных операциях украинских Вооружённых сил.

По данным СБУ, задержанный передавал россиянам информацию о положении дел на стратегически важном учатске фронта, тем самым готовя войска России к будущим наступлениям ВСУ.