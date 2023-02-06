Шойгу поручил войскам РФ в Сирии помочь пострадавшим от землетрясений

Сергей Шойгу поручил российскому военному контингенту в Сирии помочь местному населению в ликвидации последствий землетрясений в стране.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что глава ведомства Сергей Шойгу отдал поручению командующим российской группировкой войск в Сирии оказать помощь местному населению в ликвидации последствий ночных толчков, жертвами которых стали 461 человек.

Также Шойгу утверждает, что для разбора завалов после землетрясений в Сирии привлечены триста российских военных и шестьдесят единиц техники.