Fox News: поставки танков Abrams Киеву говорят о провале стратегии Байдена
2023-02-06 18:13
Издание Fox News утверждает, что решение Джо Байдена поставить Украине американские танки свидетельствует о провале стратегии властей США в отношении противодействия российской спецоперации.
6 февраля экс-сотрудник разведки Соединённых Штатов Ребекка Коффлер дала интервью журналистам телеканала Fox News, где публично заявила, что директива Джозефа Байдена о передаче бойцам ВСУ 31 американского танка Abrams M1 свидетельствует о провале программы администрации Вашингтона в отношении Украины.
Также Коффлер выразила уверенность, что Владимир Путин занят разработкой ответных мер на решение властей Соединённых Штатов передать Киеву американские танки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей