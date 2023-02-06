Fox News: поставки танков Abrams Киеву говорят о провале стратегии Байдена

Издание Fox News утверждает, что решение Джо Байдена поставить Украине американские танки свидетельствует о провале стратегии властей США в отношении противодействия российской спецоперации.

6 февраля экс-сотрудник разведки Соединённых Штатов Ребекка Коффлер дала интервью журналистам телеканала Fox News, где публично заявила, что директива Джозефа Байдена о передаче бойцам ВСУ 31 американского танка Abrams M1 свидетельствует о провале программы администрации Вашингтона в отношении Украины.

Также Коффлер выразила уверенность, что Владимир Путин занят разработкой ответных мер на решение властей Соединённых Штатов передать Киеву американские танки.