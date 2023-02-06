Боррель: есть только один способ остановить ядерную программу Ирана

Глава отдела евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что в настоящий момент существует лишь один метод пресечения разработки ядерных вооружений в Иране.

В понедельник вечером Жозеп Боррель дал интервью американской газете The Wall Street Journal, где публично заявил, что считает единственным способом прекратить разработку ядерного оружия в Иране ядерную сделку между администрациями Вашингтона и Тегерана.

Примечательно, что ранее президент Соединённых Штатов Джозеф Байден сообщал, что Белый дом отказался от рассмотрения возможности возобновления ядерной сделки с Ираном, однако в Вашингтоне не допустят появления ядерного оружия у Тегерана. По словам Байдена, в случае необходимости США задействуют силовые методы для решения данного вопроса.