Лукашенко: МЧС Беларуси поможет пострадавшим от землетрясений в Турции

Александр Лукашенко поручил сотрудникам белорусского Министерства чрезвычайных ситуаций оказать помощь турецким гражданам, которые пострадали в результате землетрясений в данной стране.

6 февраля Александр Лукашенко пообщался с министром по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадимом Синявским, после чего поручил ему направить 64 белорусских спасателей в Турцию для оказания помощи местным жителям по итогам серии мощных землетрясений в стране. Также Беларусь направит в Турцию специализированную спасательную технику для разбора завалов.

Кроме того, Александр Лукашенко поручил белорусскому МЧС подготовить гуманитарный груз для скорейшей отправки в Сирию. По данным зарубежных СМИ, в результате землетрясений на территории Турции погибли 1498 человек, а в Сирии - 461 человек.