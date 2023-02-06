Гутерриш призвал страны с ядерным оружием не применять его первыми

Глава ООН Антониу Гутерриш утверждает, что государства, имеющие ядерные вооружения, должны отказаться от его превентивного преминения.

6 февраля генсекретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что главы государств, чьи армии имеют ядерное оружие на балансе вооружённых сил, должны взять на себя обязательство не применять подобные вооружения против других стран первыми. Также Гутерриш выразил уверенность, что применение оружия массового поражения в тактических целях носит абсурдный характер.

По мнению Антониу Гутерриша, сейчас боевые действия на территории Украины могут распространиться на другие государства, сделав конфликт полномасштабным.