Число жертв от землетрясений в Турции увеличилось 1541 человек при 9733 раненых

В пресс-службе президента Турции рассказали о количестве погибших в результате масштабных подземных толчков в стране.

Вечером понедельника ряд турецких новостных агентств сообщили о том, что количество жертв землетрясений в Турции увеличилось до 1541 человека. В то же время на территории Турции 9733 признаны ранеными и нуждаются в экстренной медицинской помощи. Также сообщается о разрушении 3471 постройки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил отправить 64 белорусских спасателя в Турцию для ликвидации последствий землетрясений. Глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал трёхста российским военным принять участие в оказании помощи жителям Сирии, которые также пострадали от землетрясений. Известно, на территории Сирии в результате катаклизма умер 461 человек.