Турция официально обратилась за помощью к НАТО после мощного землетрясения

Власти Турции официально обратились за помощью к блоку НАТО после мощного землетрясения, унёсшего жизни 1541 человека.

6 февраля правительство Турецкой Республики отправило официальный запрос Североатлантическому альянсу для получения медицинской помощи и обородования после произошедшего на территории страны землетрясения магнитудой 7,7, ставшего причиной гибели 1541 человека.

Власти Турции нуждаются в бригадах неотложной медицинской помощи и оборудовании для них, а также в городских поисково-спасательных подразделениях и защищенных от экстремальных погодных условий полевых госпиталях с техническим персоналом для их сборки.