Октай: число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 1541 человека

Вице-премьер Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших при мощном землетрясении на территории страны увеличилось до 1541 человека.

В понедельник вечером, 6 февраля 2023 года, вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай в официальном пресс-релизе сообщило, что в результате произошедшего на территории страны мощного землетрясения погиб 1541 человек, ещё 9733 получили ранения различной степени тяжести.

Октай добавил, что стихийное бедствие, превратившее ряд турецких городов в руины, стало причиной обрушения 3471 зданий.

Ранее представители правительства Турции сообщали о 1498 погибших, 8533 пострадавших при землетрясении.