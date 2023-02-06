Fars: Иран разрабатывает крупнейшее месторождение урана в стране

Иранские атомщики начали разработку самых крупных залежей урана в государстве.

Журналисты агентства Fars уведомляют, что энергетики инициировали разработку крупнейшего месторождения урана на территории Ирана, которое располагается в районе провинции Йезд. Ожидается, что на территории залежей урана могут находиться до 650 тонн данного ресурса и порядка 4600 тонн металлического молибдена.

Также 6 февраля в Йезде стартовала официальная церемония начала разработки месторождения урана, которую открыл глава энергетического ведомства страны Мохаммад Эслами.