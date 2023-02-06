Мицотакис поговорил с Эрдоганом впервые после разрыва дипотношений
2023-02-06 19:30
Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис провёл телефонную беседу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в первый раз с мая прошлого года.
6 февраля пресс-служба премьер-министра Греции сообщила, что Кириакос Мицотакис провёл телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом впервые после разрыва дипломатических отношений между Афинами и Анкарой. В разговоре Мицотакис выразил искренние соболезнования Эрдогану в связи с массовыми смертями турецких жителей в результате землетрясений.
В ночь на понедельник на территории Турции началась серия продолжительных и мощных землетрясений, жертвами которой по предварительной информации стали 1548 человек.
Опубликовано: Ткачёв Андрей