Мицотакис поговорил с Эрдоганом впервые после разрыва дипотношений

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис провёл телефонную беседу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в первый раз с мая прошлого года.

6 февраля пресс-служба премьер-министра Греции сообщила, что Кириакос Мицотакис провёл телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом впервые после разрыва дипломатических отношений между Афинами и Анкарой. В разговоре Мицотакис выразил искренние соболезнования Эрдогану в связи с массовыми смертями турецких жителей в результате землетрясений.

В ночь на понедельник на территории Турции началась серия продолжительных и мощных землетрясений, жертвами которой по предварительной информации стали 1548 человек.