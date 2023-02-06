Евросоюз одобрил проект соглашения по военному сотрудничеству с США

Европейский Совет согласовал проект договора о военном взаимодействии стран содружества и Вашингтона.

Вечером 6 февраля пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что ведомство согласовало проект будущего соглашения о сотрудничестве Европейского оборонного сотрудничества с американским Пентагоном. В пресс-релизе отмечено, что первым из положений будущего договора является создание общей с США базы для обмена информацией в военной сфере.

Также в пресс-службе Совета Европейского союза отметили, что в будущем агентство и Соединённые Штаты могут расширить своё военное взаимодействие.