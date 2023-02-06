Октай: Турции следует быть готовой к росту числа жертв от землетрясений

Турецкий вице-премьер Фуат Октай утверждает, что количество погибших от землетрясений в Турции может возрасти.

6 февраля Фуат Октай публично заявил, что на текущий момент в результате масштабных и продолжительных землетрясений в Турции, которые начались утром понедельника, погиб 1541 человек и оказалось ранеными 9733 жителей страны. Вместе с тем Октай отмечает, что в будущем число жертв от последствий землетрясений в Турции может существенно вырасти.

Вместе с тем количество погибших в результате соседствующей с Турцией Сирии выросло до 538 человек. Также мощные подземные толчки были зафиксированы в грузинском Батуми и на юге Казахстана.