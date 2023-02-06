Количество жертв от землетрясений в Сирии выросло до 538 человек
2023-02-06 19:46
МЧС Сирии сообщило о росте числа погибших в результате серии землетрясений в стране, начавшихся рано утром 6 февраля.
Вечером понедельника пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Сирии сообщила, что количество скончавшихся на территории государства по итогам серии мощных землетрясений возросло до 538 человек. Вместе с тем от сильных подземных толчков в Турции погиб 1541 житель страны.
Александр Лукашенко распорядился отправить сирийскому государству гуманитарный груз, также направив в Турцию 64 белорусских спасателей. Глава Минобороны России поручил 300 российским военным принять участие в разборе завалов на территории Сирии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей