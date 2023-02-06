Вьетнам конфисковал 600 кг контрабандной слоновой кости из Африки
Только за последние дни во Вьетнаме силы правопорядка конфисковали более 600 кг слоновой кости, которую контрабандой ввезли из Африки, сообщило правительство страны в понедельник.
Законодательство страны запрещает торговлю этим известным материалом, который используют в своей работе ремесленники. Кроме слоновьей кости в страну «экспортируют» незаконно добытые чешую панголина, рог носорога и тигриные шкуры.
Таможня в порту города Хайфон в понедельник обнаружила 130 кг слоновой кости, которые были спрятаны в грузе с коровьими рогами ввезенном из африканской страны, говорится в заявлении правительства.
Недавно в порту Лах-Хуйен был обнаружен контрабандный груз в 500 кг африканской слоновой кости, отметил источник.
Отмечается, что за последние четыре года власти изъяли рекордное количество слоновьей кости, но в октябре 2018 года было изъято почти восемь тонн этого материала.
Опубликовано: Тарас Медведев