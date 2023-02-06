Бин: Китай призывает прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Представитель Китая в ООН Дай Бин призвал все стороны украинского конфликта прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции.

6 февраля заместитель представителя делегации Китайской Народной республики в Организации объединённых наций Дай Бин публично заявил, что правительство Китая просит всех причастных к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Запорожской АЭС немедленно отказаться от повторения подобных акций для поддержания ядерной безопасности Украины и всей Европы.

Примечательно, что ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предлагал провести демилитаризацию российских и украинских группировок военных в районе ЗАЭС.