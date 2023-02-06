Гриффит: ООН считает важным продление зерновой сделки

Представитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффит призвал власти Турции, России и Украины продлить действие зерновых договорённостей, достигнутых в Стамбуле.

В понедельник заместитель генерального секретаря Организации объединённых наций Мартин Гриффит публично заявил, что администрация ООН считает важным продление действия положений зерновой сделки, которая позволяет экспортировать зерно из Украины по Чёрному морю, тем самым положительно влияя на стоимость данного ресурса во всём мире.

По мнению Гриффита, продовольственная сделка должна быть продлена в марте, что будет способствовать экспорту российских аммиачных удобрений и сельскозяйственной продукции.