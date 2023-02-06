Испания решила изменить закон «Только да означает да» после бури негодования в стране

Из-за неожиданных последствий новый уголовный закон о преступлениях на почве секса в Испании терпит изменения всего через четыре месяца после вступления в силу поправок.

В понедельник правительство внесло предложение о реформе в парламент. Закон «Только да означает да», который был предназначен для того, чтобы облегчить процесс привлечения к ответственности преступников и лучшей защиты женщин, привел к смягчению приговоров и досрочному освобождению преступников за последние месяцы.

Это вызвало ужас и бурю негодования по всей стране.

С начала октября судьи смягчили приговоры более чем 400 заключенным после вступления в силу свода правил, который в некоторых случаях устанавливает более низкие минимальные сроки наказания.

Десятки преступников на сексуальной почве были освобождены раньше, чем ожидалось, в том числе 39-летний мужчина из Лериды, Каталония, изнасиловавший 17 женщин. Его приговор был сокращен с 15 до девяти лет.

Нежелательные последствия закона поставили правительство в тупик, а оппозиция решила воспользоваться этим промахом перед парламентскими выборами в конце года.

Теперь существует также риск кризиса в коалиции между Социалистами (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса и их младшим партнером Unidas Podemos (UP) министра по вопросам равенства Ирен Монтеро, потому что PSOE представила предложение о реформе, не достигнув коалиционного соглашения.

В любом случае представитель парламентской группы PSOE Пакси Лопес отверг опасения общественности и ряда политиков и заявил, что принцип согласия всех, кто участвует в сексуальных действиях, не будет отклонен.

Закон также криминализирует «запугивающие» комплименты и распространение секс-видео.

Этой инициативой правительство Испании отреагировало на несколько случаев группового изнасилования в прошлом году, виновные них отделались относительно легкими приговорами. Монтеро зявила, что «культуре изнасилования» будет положен конец.

