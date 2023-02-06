Суд Грузии отказал Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья
2023-02-06 20:04
Тбилисский суд вынес постановление об отклонении просьбы отсрочить наказание для Михаила Саакашвили.
6 февраля суд Тбилиси отклонил ходатайство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили об освобождении и отсрочке исполнения наказания в связи с серьёзным ухудшением здоровья и отсутствии прогнозов по его нормализации. Присутствовавшие на заседании суда высказали своё негодование поставлением ведомства.
Известно, что Саакашвили находится в грузинской тюрьме с начала октября 2021 года, где неоднократно объявлял голодовки, что стало одной из причин ухудшения его самочувствия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей