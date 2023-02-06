Шмыгаль: в Одессу отправили 82 генератора для объектов критической инфраструктуры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в частично обесточенную Одессу отправили 82 генератора для объектов критической инфраструктуры.

6 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что в частично обесточенный после аварии на подстанции город Одесса отправили 82 генератора для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры.

Шмыгаль добавил, что в ходе ближайшего заседания украинского правительства решат вопрос о выделении средств Одесской ОВА на закупку горючего для вышеуказанных генераторов.