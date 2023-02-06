Кадыров: Польша истощила запасы оружия, прося помощи США из-за боязни РФ

Рамзан Кадыров утверждает, что национальные оружейные запасы Польши истощены из-за оказываемой Украине помощи.

Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров утверждает, что правительство Польши обратилось к властям Соединённых Штатов с просьбой предоставить Варшаве новое оружие взамен того, что было передано войскам Украины. По данным Кадырова, польские политики опасаются, что в будущем Россия начнёт спецоперацию на территории Польши после завершения боевых действий в Украине.

Рамзан Кадыров признаётся, что лично он хотел бы продолжения российской СВО в странах европейского региона, однако это будет зависеть от решений Владимира Путина.