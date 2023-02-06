IltaLehti: Финляндия готова вступить в блок НАТО без Швеции

Финляндия готова вступить в блок НАТО без Швеции, если Турция и Венгрия ратифицируют только её заявку.

6 февраля финская газета IltaLehti, со ссылкой на осведомлённые источники, сообщила о готовности Финляндии вступить в Североатлантический альянс без Швеции на фоне ситуации с сожжением Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом у посольства Турции в Стокгольме.

«Надо признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего», – заявил один из источников IltaLehti.

Отмечается, что Хельсинки якобы достигли соглашения с официальной Анкарой ещё до Рождества.