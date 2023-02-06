IltaLehti: Финляндия планирует вступить в НАТО без Швеции

Правительство Финляндии допускает вступление своей страны в Североатлантический альянс без Швеции.

Вечером 6 февраля журналисты информагентства IltaLehti со ссылкой на инсайдера в администрации Хельсинки сообщили, что власти Финляндии серьёзно рассматривают вопрос о присоединении к блоку НАТО без Швеции в случае, если правительства Турции и Венгрии одобрят финскую заявку.

Примечательно, что ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что после акции с сожжением Корана в Стокгольме власти Швеции могут не рассчитывать на благосклонность Анкары в вопросе присоединения шведского государства к Североатлантическому альянсу.