Суд в США отклонил запрет на владение оружием для потребителя марихуаны

Федеральный закон, который запретил потребителям каннабиса иметь огнестрельное оружие, является неконституционным, такое заключение вынес федеральный судья в Оклахоме.

В своем решении он сослался на решение Верховного суда США, которое расширяет права на владение оружием.

Окружной судья Патрик Вайрик, в прошлую пятницу отклонил обвинение против человека, который нарушил запрет.

Судья отметил, что приговор нарушает право подсудимого на ношение оружия в соответствии со Второй поправкой к Конституции США.

Вайрик отметил, что, хотя правительство должно защитить общественность от опасности, исходящей от владельцев огнестрельным оружия, оно не может утверждать, что «статус Джареда Харрисона как потребителя марихуаны оправдывает лишение его основного права на владение огнестрельным оружием».