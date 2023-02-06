Москалькова призвала наказать создателей фейков о краже детей из Украины

Татьяна Москалькова утверждает, что распространявшие дезинформацию о воровстве украинских детей в соцсетях должны быть привлечены к ответственности.

6 февраля уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова публично заявила, что в украинских новостных изданиях активно распространяются фейки о том, что россияне якобы крали детей из Украины, пытаясь продавать их для съёмки в порнографических фильмах.

По словам Москалькова, российское правительство всегда готова защищать несовершеннолетних как особо уязвимый пласт населения, а распространителей дезинформации, торговцев детьми и порнографией с их участием необходимо наказывать.