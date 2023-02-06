Берлин подарил Львову списанные ассенизаторские машины

Berliner Wasserbetriebe, которая отвечает за канализации в Берлине, дарит украинской компании по очистке сточных вод «Львовдоканал» несколько автомобилей.

Всего в начале следующей недели в Украину должны отправиться семь автомобилей, сообщила в понедельник пресс-секретарь водоканала.

К ним относятся грузовик, Unimog, несколько бортовых грузовиков и прицеп.

«Ситуация в Украине особенно ненадежна зимой, услуги, представляющие общий интерес, невозможно поддерживать вообще или только с большими усилиями», — заявил в понедельник Кристоф Доннер, генеральный директор Berliner Wasserbetriebe. Пожертвование предназначено для помощи в поддержании канализации в Украине во время войны.

Согласно информации, полученной в понедельник, переданным в дар автомобилям от 11 до 23 лет, они уже списаны и в настоящее время отремонтированы, и технически исправны. Они отправятся во Львов не позднее 14 февраля.